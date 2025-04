Mange personer har tatt kontakt med Posten Bring de siste dagene etter å ha mottatt en SMS som forteller om en pakke som angivelig er på vei. Nå advarer konsernet mot å svare på meldingen

– Ren svindel

– Dette er ren svindel og har ingenting med Posten Bring å gjøre. Vi sender aldri ut SMS eller epost med lenker til sider hvor man skal legge igjen kortnummer eller annen personlig informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Kenneth Tjønndal Pettersen.

«Pakken din har blitt levert til leveringsområdet, men vi klarte ikke å levere den. Oppdater adresseinformasjonen din. Ellers vil pakken bli returnert», står det i SMSen som mange har mottatt den siste tiden.

ADVARSEL: Posten Bring advarer mot slike henvendelser. Foto: Posten Bring.

– Mottageren blir oppfordret til å svare på meldingen, men bruker man et par sekunder ekstra så vil det for de aller fleste være lett å se at dette ikke er en henvendelse fra oss. Dette er kyniske kriminelle som forsøker å utnytte deg i en hektisk hverdag, sier kommunikasjonsdirektøren.

Stor økning i svindelforsøk

De siste dagene har Posten Brings kundeservice opplevd at antallet henvendelser knyttet til svindel har økt markant. Det er likevel ikke sikkert om alle henvendelsene er direkte knyttet til dette ene konkrete svindelforsøket.

– Men det vi tydelig ser er at det er oppsving i misbruk av merkevaren til Posten den siste tiden, hvor noen ønsker å misbruke den tilliten som mange har til oss. Derfor ønsker vi nå å advare alle om å være ekstra oppmerksomme på dette. Er du usikker på om meldingen du mottar er svindel, så sjekk i Posten-appen eller våre nettsider om du har en pakke på vei, eller ta kontakt med kundeservice, sier Pettersen.