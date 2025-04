Snart går skattemeldingsfristen ut: – Lønner seg å sjekke

Fristen for å levere årets skatteoppgjør går som vanlig ut 30. april. I år er gjennomsnittlig restskatt på 41.000 kroner, men flere hundre tusen leverer oppgjøret uten en gang å sjekke om det er grunnlag for å få redusert denne summen.

– Det er underlig og vi i Skattebetalerforeningen forstår ikke hvorfor dette skjer. Hvert eneste år ser vi at antallet skattebetalere med restskatt reduseres fra utsendelse til skatteoppgjøret er ferdig. Altså er det klokkeklart at det lønner seg å sjekke skattemeldingen, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen i en pressemelding tirsdag morgen.

Erfaringene fra 2024 viser at 1,2 millioner skattebetalere lå an til å få restskatt. Etter at skatteoppgjøret var ferdig var dette tallet redusert til 840.000. Lothe minner også folk om at det er mulig å be om utsatt leveringsfrist på skatteoppgjøret dersom det er grunner for det.

– Fordelen er at alle innvilges utsettelse. Det er smart å be om dersom uforutsette hendelser eller usikkerhet knyttet til skattemeldingen gjør det vanskelig, sier han.