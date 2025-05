Pensjon: Ikke gå i 62-årsfellen

TIPS: – Mange er ikke klar over at opptjeningstid i land Norge har trygdeavtale med, kan medføre at du til tross for relativt lav pensjonsopptjening i Norge likevel kan ta ut alderspensjon fra NAV før 67 år, sier jurist Alexandra Plahte, som leder Formue Pensjonsrådgivning. Foto: Eivind Yggeseth

Lukk