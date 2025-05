– Nordmenn selger i tidligere favorittfond

Storebrands Kron-kunder innløste fond for 406 millioner kroner i løpet av april. Hensyntatt kjøp av fond på 521 millioner, endte netto tegning på 115 millioner. Valutasikrede fond, utbyttefond, Europa-fond og fond med eksponering mot gull var blant de mest populære kjøpene, mens globale indeksfond ble mest solgt.

Volatilt og turbulent

– Vi tror det vil være volatilt og turbulent fremover. Det er vanskelig å se hvor markedet skal på kort sikt, men de som har en lang tidshorisont vil kunne gjøre gode kjøp, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand, til Finansavisen.

Ifølge Hagatun har mange fondskunder innsett at et usikret globalt indeksfond alene kan være sårbart i en tid med fallende dollar og reprising av de såkalte “Magnificent Seven”-aksjene, som utgjør i underkant av 20 prosent av et globalt indeksfond.

Selger seg ned i globale indeksefond

– Tidligere har mange kun hatt globale indeksefond, men nå ser vi at de krydrer porteføljen med andre fond, slik som Norge-, Europa- og forsvarsfond. Oljefondet har allerede en mindre andel USA-eksponering enn et globalt indeksfond, sier Hagatun til Finansavisen.

Blant de mest solgte fondene var det også denne måneden mange globale indeksfond og indeksnære fond. Usikkerhet rundt amerikansk politikk, høy prising, tollfrykt og skjerpet konkurranse fra Kina gjør at mange nå velger å ta gevinst og søke andre markeder, ifølge Kron-forvalteren.

Utbyttefond på topplisten

Topplisten i april domineres av fond med fokus på utbytte fra aktører som Danske Invest, Fondsfinans og Heimdal. Fondene har ganske ulik tilnærming og geografisk fokus, der Danske Invest investerer i hele Europa, mens de to andre fokuserer på Norge.

«I perioder hvor markedet domineres av vekstselskaper, spesielt innen teknologi, har utbytteaksjer ofte hengt etter. Dette har nå snudd med den siste tids uro. Det er viktig å ta med seg at selv om utbytteaksjer ofte anses som defensive, er de ikke immune mot økonomiske nedgangstider. Selskaper kan bli tvunget til å kutte eller utsette utbytter for å bevare kontantstrømmen, noe som kan føre til kursfall», skriver Hagatun i en oppdatering.

Gullfond glimrer til

Nest øverst på topplisten over de mest kjøpte fondene i april er Franklin Templeton Gold & Precious Metals. Fondet investerer aktivt i store og små selskaper over hele verden som driver med gruvedrift, foredling eller handel av gull og andre edle metaller, og har hatt en avkastning på hele 38 prosent hittil i år.

Forvalteren understreker at selv om fondet har en relativt høy korrelasjon med gullprisen, investerer det i gruveselskaper, ikke fysisk gull. Avkastningen påvirkes derfor også av selskapsspesifikke forhold og markedsforhold , noe som kan gjøre det mer volatilt enn gullprisen.