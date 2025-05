Sammenlignet med konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB) er veksten hos Sifo i utgiftene til mat og drikke noe lavere det siste året. Det skyldes blant annet at det spesielt er sjokolade og sukkerholdige produkter som har økt mye det siste året. Disse varene er det mindre av i handlekurven til eksempelfamilien.

62.510 kroner mer

* Klær og sko har økt med hele 15 prosent, mens kategorien lek og mediebruk har økt med 6,2 prosent.

Sifo har sammensetningen av utgifter i denne kategorien. Økningen er i stor grad drevet av at kostnadene for klær og sko til barn har økt i denne oppdateringen.

– Målet har vært å sikre at utvalget av klær og sko gir mulighet til å delta i sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter på en måte som oppleves som normalt og inkluderende i det norske samfunnet, sier Sifo-forsker og prosjektleder Andreea Alecu.

I tillegg er det i forbruksområdet lek og mediebruk inkludert nøkterne kostnader forbundet med en årlig bursdagsfeiring for barn i alderen tre til 17 år.

I 2025 anslår Sifo at eksempelfamilien bruker totalt 455.140 kroner i året på nødvendig forbruk omfattet av referansebudsjettet. Denne summen er 62.510 kroner høyere – tilsvarende 16 prosent – enn i 2021.

Billigere barnehage redningen

* Prisen for å ha et barn i barnehage i elleve av årets tolv måneder falt med 11.000 prosent – hele 33 prosent – fra 33.000 kroner i 2024.

Det kan være redningen for familier som lever nær grensen for hva inntektene kan tåle. Uten den siste reduksjonen i maksimalprisen for en barnehageplass, ville den årlige utgiftsøkningen vært på nesten det dobbelte – 25.000 kroner – de siste tolv månedene.

– Til tross for at prisveksten har stabilisert seg det siste året og barnehagekostnadene har blitt betydelig redusert, er prisnivået fortsatt høyt. Dette kan medføre at ulike typer husholdninger har utfordringer med å dekke sitt nødvendige forbruk, sier Alecu.

Sifos referansebudsjett for 2025 blir oppdatert tirsdag formiddag. Det har blitt oppdatert årlig siden 1987. Referansebudsjettet er et godt utgangspunkt for å sette opp sitt eget budsjett, men må tilpasses den enkeltes situasjon når det anvendes på individnivå, melder Sifo.