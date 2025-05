Norske fondssparere: Selger unna

April var en måned preget av uro i verden og verdens finansmarkeder, noe som også gjenspeiles i den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt nettosolgte norske personkunder fondsandeler for 3,1 milliarder kroner, og det ble nettosolgt norske verdipapirfond for 0,5 milliarder kroner i perioden.

– Betydelig uro på flere fronter

– April var preget av betydelig uro på flere fronter, noe som også påvirker norske fondssparere. Naturlig nok aktualiserer slik uro spørsmålet om man bør bli sittende, selge sine fondsandeler eller eventuelt kjøpe nye, siden kursene har falt. For dem med lang tidshorisont er det beste rådet å fortsette den månedlige sparingen som vanlig, sier direktør Christian Henriksen i Verdipapirfondenes forening i en pressemelding.

Totalt ble det nettokjøpt aksjefond for 13,7 milliarder kroner i april, og nettosolgt rentefond for 14,2 milliarder. Hittil i år har norske personkunder nettosolgt verdipapirfond for 10,2 milliarder kroner, ifølge tall fra VFF.

Svak nedgang i forvaltningskapital

Etter en lang tid med vekst i forvaltningskapitalen har det vært en svak nedgang på om lag 1,5 prosent siden starten av året. Det gir en total forvaltningskapital på 2.421 milliarder kroner.

– Når vi ser det i et større perspektiv, har utviklingen vært preget av sterk vekst de siste årene. Den korreksjonen vi nå ser, er noe man må forvente vil skje fra tid til annen, og sånn sett en naturlig del av utviklingen, sier Henriksen.