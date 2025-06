Nordea senker nå sin rente for førstehjemslån.

– Vi vet at det er trangt i døren på visning for de unge, særlig i de store byene. De fleste som har klart å kjøpe seg bolig har måttet strekke økonomien svært langt, og bruker mye av disponibel inntekt på boutgifter. Endringene i utlånsforskriften har gjort det enklere, nå har vi prioritert og også senke renten til denne målgruppen, sier leder for Nordea Norge, Randi Marjamaa, i en kommentar.

Renten for de som skal kjøpe sin egen bolig kuttes nå med 0,15 prosentpoeng, og beste rente vil dermed være på 5,29 prosent.

Fra nyttår ga endringer i utlånsforskriften blant annet reduserte krav om egenkapital fra 15 til 10 prosent.

– Hittil i år har vi sett en økning i etterspørselen for finansieringbevis på over 30 prosent. Mange av de som søker finansieringsbevis er unge, en gruppe vi mener det er viktig og riktig å prioritere, sier Marjamaa.

Renteendringen vil gjelde for lån inngått fra og med 5. juni, mens den for eksisterende lån vil bli endret fra 22. juli.