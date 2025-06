Pensjon – komplisert, fjernt og vanskelig?

Det norske pensjonssystemet har gjennomgått store endringer de siste årene. I privat sektor har vi sett en omfattende overgang fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte ordninger. Ansvaret for å gjøre kloke investeringsvalg er i stor grad overført til den enkelte. Mange har ennå ikke fått med seg endringene, og få har satt seg inn i konsekvensene. Det gir grunn til bekymring.

Epsi Rating gjennomfører årlige kundeundersøkelser i en rekke bransjer. I april intervjuet vi over 1.200 pensjonskunder i privat sektor. Studien avdekker et tydelig behov for å styrke engasjementet rundt pensjonssparing, forbedre kommunikasjonen og gjøre produktene mer forståelige. Kundetilfredsheten i pensjonsmarkedet ble målt til 56,4 på en indeksscore fra 0 til 100. Det er blant de laveste resultatene vi har målt uansett bransje, og lavere enn for tilsvarende pensjonsstudier de foregående årene.

Studien viser at kunnskapen om pensjon er enda lavere blant offentlig ansatte

Dette trenger ikke å bety massiv misnøye, men kan snarere uttrykke lavt engasjement og manglende innsikt. Pensjon oppleves som komplisert, fjernt og vanskelig. Mange føler seg usikre. Denne usikkerheten ser ut til å ha økt i en tid preget av uro i finansmarkedene, samtidig som tilbyderne ikke helt har innfridd når det gjelder informasjon og tilgjengelighet.

Pensjonsselskapene fremstår for mange som passive og lite synlige. Sammenlignet med aktører i andre bransjer vi måler, er de svake på proaktiv og relevant kommunikasjon. Lav kundetilfredshet og lav vilje til å anbefale sin leverandør til andre er faresignaler for bransjen.

Dette er ikke bare et problem i privat sektor. Studien viser at kunnskapen om pensjon er enda lavere blant offentlig ansatte. Det tyder på at ingen av pensjonsaktørene lykkes godt nok med å forklare hvordan systemet fungerer, og hva det betyr for den enkelte.

Av konkrete funn er det verdt å merke seg at hver tredje arbeidstaker mangler kunnskap om hvor mye av lønnen som settes av til pensjon. Blant disse er kvinner dessverre overrepresentert. Bare halvparten av arbeidstakerne vet dessuten at man har rett til å velge sin egen pensjonsleverandør. Det er med andre ord langt igjen før de fleste blir i stand til å gjøre opplyste valg på et område som er avgjørende for egen, økonomisk fremtid.

Arbeidsgivere spiller også en viktig rolle. De bør løfte temaet i ansettelser, allmøter og medarbeidersamtaler, og på den måten bygge kunnskap og trygghet blant egne medarbeidere. Gjør pensjon til et tema minst én gang i året – gjerne oftere!

Den siste uken av mai ble hamburgerdagen markert, både internasjonalt og av matglade her i Norge. Ikke et vondt ord om hamburgere, men kanskje vi også kunne trenge en egen dag for å rette oppmerksomhet mot et tema som betyr ganske mye mer for fremtiden vår? En pensjonspratdag? Med drahjelp fra bedrifter og media, kaffeprat med kolleger og diskusjon rundt middagsbordet hjemme. Slik at vi motiveres til å ta det ansvaret vi faktisk har fått.

Det må nok starte med pensjonsselskapene, ved at de jobber med informasjon og tilgjengelighet på arbeidstakernes premisser. Da vil de forhåpentligvis kunne oppnå høyere score for kundetilfredshet i neste bransjestudie.

Fredrik Høst

Daglig leder i Epsi Norway