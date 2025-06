Antall studenter med høy studiegjeld har økt betydelig det siste tiåret, men Lånekassen rapporterer fortsatt lav grad av mislighold.



Norske studenter tar med seg stadig mer gjeld når de trer inn i arbeidslivet. Ifølge nye tall fra Lånekassen var gjennomsnittlig studiegjeld ved avsluttet høyere utdanning 457.000 kroner i 2024, opp fra 391.000 kroner i 2015 (justert for prisvekst). Andelen med lav gjeld synker, mens stadig flere går ut med store lånebeløp.

– De siste årene har basislånet økt utover den ordinære prisjusteringen. I tillegg har det kommet nye ordninger med mulighet for å låne mer, og mellom 2017 og 2020 skjedde det dessuten en gradvis utvidelse fra ti måneder til elleve måneder med studiestøtte, sier Kjetil Moen, direktør i Lånekassen.

Flere med milliongjeld

Tallene viser en markant økning i antall studenter med ekstrem gjeld.

I 2024 gikk over 2.100 studenter ut av utdanningen med mer enn en million kroner i studielån. Dette er en økning fra 1.700 året før og 1.500 i 2019.

De fleste av disse har vært studenter i utlandet, hvor skolepengene gjerne er høye. Utenlandsstudentene endte i snitt opp med 754.000 kroner i gjeld, mot 434.000 kroner for de som studerte i Norge.

Lav betalingssvikt

Til tross for den kraftige gjeldsveksten er det få som havner i alvorlige betalingsproblemer. I 2024 sendte Lånekassen ut 7,7 millioner regninger, men kun 3,2 prosent gikk til purring. Andelen med oppsagt studielån ligger på 2,9 prosent, en nedgang over de siste ti årene.

– Dette sier oss at selv om gjelden øker, så klarer de aller fleste å betale regningene. Samtidig er det noen som sliter med å betale. Da er det viktig for oss at kundene kjenner til at vi har ordninger som kan hjelpe, som betalingsutsettelse og gjeldsslette. Å ikke betale regningene sine kan bli dyrt, sier Moen.

Mange benytter seg likevel av muligheten til å utsette betalingen. I 2024 valgte 215.000 å skyve på en eller flere regninger, totalt 1,5 millioner regninger ble utsatt. Til sammenligning ble 833.000 regninger utsatt i 2019, året før pandemien.

Studenter har rett til å utsette inntil 36 regninger uten å oppgi grunn. Rente påløper imidlertid i utsettelsesperioden, og nedbetalingstiden forlenges tilsvarende.