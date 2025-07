Nå er det kjøpers marked: Hytteprisene faller

Tall fra Prognosesenteret viser at antall tinglyste hyttesalg har økt med 7,7 prosent siden nyttår. Samtidig fortsetter antall hytter til salgs å øke.

– Jeg vil si det er kjøpers marked, og det skyldes det høye antallet hytter som ligger ute for salg. I tillegg ser vi at det er mange hytter som klargjøres for salg til høsten, sier Tone Cecilie Krange, hyttesjef i DNB.

– Hittil i år har hytteprisene i de ulike segmentene falt, bortsett fra i alpinhyttesegmentet. Der har gjennomsnittsprisen økt med 4,1 prosent. Når det gjelder gjennomsnittsprisen på sjøhytter er den ned rundt fire prosent, mens prisen på fjellhytter og innlandshytter har falt henholdsvis 4,4 prosent og 3,2 prosent, sier Krange til Finansavisen.

70 prosent solgt under prisantydning

Ifølge hyttesjefen i DNB har rundt 70 prosent av hyttene blitt solgt under prisantydning så langt i år, mens 30 prosent har blitt solgt til prisantydning eller over.

Hun understreker at det alltid vil være attraktive objekter som skiller seg positivt ut, og da kan prisen fort ende over prisantydning. Samtidig er det ganske vanlig at mange salg kommer i stand etter forhandlinger mellom selger og én kjøper.

– Da ender prisen ofte noe under prisantydning, men det er sjelden snakk om store avvik, sier Krange.

Akkurat som i fjor tar det i snitt rundt 140 dager å selge. Når det gjelder hytter fra 15 millioner og oppover, er salgstiden nede i 111 dager, basert på tall fra de siste tre månedene.

Prisvekst på alpinhytter

Mens prisene for innlandshytter, fjellhytter og sjøhytter har falt så langt i år, har prisene på alpinhytter økt noe.

I alpinhytte-segmentet utgjør andelen utenlandske kjøpere hele 9,1 prosent så langt i år, som er en tredobling fra 2022. Når vi ser på snittet for Norge ellers, ligger andelen på rundt fem prosent, nesten en dobling fra 2022.

Hun trekker frem en lav kronekurs som medvirkende til at utlendinger ønsker å kjøpe hytte i Norge. Snøsikre forhold og stadig bedre infrastruktur på de store destinasjonene, er også viktig for kjøperne.

Forrige uke kom nyheten om at Norges Bank kutter styringsrenten for første gang på fem år. Krange utelukker ikke at det kan ha en positiv effekt på fritidsboligmarkedet.