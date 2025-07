172 milliarder i forbruksgjeld

30. juni var den totale forbruksgjelden i Norge på 171,7 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 2,6 milliarder kroner, eller 1,5 prosent, sammenlignet med mai.

Nedbetalingslån falt med 0,1 milliarder kroner, og er nå på 95,9 milliarder kroner. Samtidig viser tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon at kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) falt med 1,7 milliarder kroner, og utgjør 34,4 milliarder kroner, mens den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 0,7 milliarder kroner og utgjør 40,6 milliarder kroner.

– Folk har strammet litt inn før ferien

– Mange nedbetaler på kredittkortene sine før ferien, slik at de kan utnytte kredittrammene når de er på reise. Den rentebærende kredittkortgjelden fortsetter å falle også denne måneden, uten at nedbetalingslånene øker. Dette tyder på at folk har strammet litt inn før ferien, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon, i en pressemelding.

Tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at forbruksgjelden har økt med 10,4 milliarder kroner, eller 6,4 prosent, i løpet av de siste 12 månedene.

– Til tross for en økning i forbruksgjelden siste tolv måneder, ser vi en fortsatt positiv utvikling de siste måneder hvor rentebærende forbruksgjeld fortsetter å falle. Noe av grunnen til dette er at nedbetalingslån har flatet ut, samtidig som rentebærende kredittkortgjeld faller ytterligere, sier Karstensen.