Selskapet til artisten Aurora Aksnes, Aurora Music AS, kunne notere seg for 63,5 millioner kroner i inntekter i fjor, ifølge E24 . Det er ny rekord for artisten fra Os, men til tross for inntektshoppet halverte driftsresultatet seg fra 20,4 millioner i 2023 til 9 millioner kroner i 2024.

Selv om Aksnes drar inn mer penger enn noensinne, faller resultatet tungt fra fjorårets toppnivå. Årsresultatet ble på beskjedne 3,5 millioner kroner, langt under fjorårets 14 millioner. Artisten tok likevel ut et saftig utbytte på 3 millioner kroner.

Donerer til veldedighet

Aksnes eier 60 prosent av aksjene i selskapet, mens foreldrene hennes står oppført med 20 prosent hver. Totale lønnskostnader utgjorde 3,2 millioner fordelt på to årsverk.

Aurora fortsetter også sitt klimaengasjement. På låten A king with no king – remix er naturen listet som medartist, noe som innebærer at halvparten av royaltyinntektene går til organisasjonen Sounds right, som støtter ulike miljøformål.