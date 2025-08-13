Nordmenns tro på egen økonomi er tilbake på nivåer vi har vært vant til gjennom tre tiår med Forventningsbarometeret. Nå er det nesten 22 prosent flere som er optimistiske enn pessimistiske med tanke på det kommende året. Det er nesten en dobling fra tilsvarende måling for tre måneder siden.

– Et overraskende rentekutt fra Norges Bank i juni har nok gitt forbrukerne en opplevd trygghet for at perioden med sterkt stigende priser går mot slutten og at rentekuttet er det første i en rekke av flere. Begge deler er godt nytt for de flestes lommebok. I tillegg har lønnsoppgjørene de siste to årene vært gode, skriver Finans Norge-sjef Kari Olrud Moen til NTB.

Usikkerheten har roet seg

Hun peker på at usikkerheten som preget forrige kvartal – med tolltrusler og internasjonal uro – ser ut til å ha roet seg. Det gir et mer optimistisk syn på egen økonomi.

Finans Norge er del av NHO og representerer finansnæringen i Norge. Hvert kvartal lager de sammen med Verian, tidligere Kantar, et forventningsbarometer som måler norske husholdningers forventninger til sin egen og landets økonomi. Målingen er blitt utført helt tilbake til 1992. Barometeret består av fem delspørsmål som slås sammen til en hovedindikator.

Hovedindikatoren er fortsatt negativ med minus 3,6, men det er likevel en markant oppgang fra minus 9,1 for tre måneder siden og minus 16,4 for ett år siden.

– Landet utsatt for påvirkning

Når nordmenn vurderer landets økonomi det kommende året, er bildet fortsatt preget av skepsis. Men også denne indikatoren har bedret seg siden sist. For tre måneder siden var indikatoren minus 21,2. I dag har den steget til minus 3.

– De aller fleste opplever jobbtrygghet og kontroll på egen økonomi fremover, sannsynligvis forsterket av rentekuttet i juni. Men når det gjelder landets økonomi, ser man nok et langt mer usikkert bilde på grunn av ting utenfor landets grenser som kan påvirke norsk økonomi i negativ retning, skriver Kari Olrud Moen.

Fanger opp usikkerhet

Sparebank 1 Sør-Norges sjeføkonom Kyrre M. Knudsen mener lønnsvekst, lav ledighet og høy aktivitet i bolig- og finansmarkedene har løftet stemningen, men minner om at usikkerheten fortsatt er reell – ikke minst knyttet til globale handelstiltak og tollsatser.

– Jeg tror norske forbrukere fanger opp den betydelige usikkerheten som preger verdensøkonomien, noe som vises i tallene for troen på landets økonomi fremover. Selv om USA har rullet ut tollsatser for de fleste land, kan ulike tilsvar fra land og regioner føre til nye og enda høyere tollsatser. Og de kan også treffe Norge, uttaler Knudsen.