Litt høyere strømpris

Selve strømprisen utgjorde 54,3 øre/kWh, nettleie 35,9 øre/kWh og avgifter 40,8 øre/kWh. Med strømstøtten trukket fra endte den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger på 126,2 øre/kWh i kvartalet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Strømprisen på 126,2 øre/kWh for andre kvartal i år var 5,6 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for andre kvartal de siste fem årene, som var på 119,5 øre/kWh fra 2020 til 2024. Likevel må vi tilbake til 2021 for å finne lavere strømpris for husholdninger i andre kvartal, sier seniorrådgiver Ståle Skrede.

Økningen i strømprisen forklares blant annet med at utbetalinger til strømstøtte falt betydelig, samtidig som det gjennomsnittlige avgiftsnivået og husholdningenes nettleie steg fra første til andre kvartal.

Strømprisen var likevel 1,1 prosent lavere enn i andre kvartal i fjor.

Det var store regionale forskjeller i spotpris, med Nord-Norge på rundt 5 øre/kWh og Sør-Norge opp mot 68 øre/kWh.