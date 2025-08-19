I NAF Trafikantbarometer for 2025 svarer fire av ti husholdninger med lave inntekter at økte bompenger vil bli utfordrende for økonomien.

USOSIALT: – De med lavest inntekt merker økte bompenger mest, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard. Foto: NAF

– Bompengene er like for alle, og derfor slår det skjevt ut. De med lavest inntekt merker økte bompenger mest, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard.

– En økning på 500 kroner i måneden kan tilsvare det folk får i regning når en ny by innfører bomring, påpeker hun.

Nylig har byer som Kristiansund, Haugesund/Karmøy og Tønsberg innført bypakker der bompenger utgjør store deler av finansieringen. Kristiansand og Fredrikstad/Sarpsborg har inngått byvekstavtale med staten, som også betyr bomring.

NAF Trafikantbarometer NAF trafikantbarometer er en landsomfattende undersøkelse som NAF gjør annethvert år.

Undersøkelsen ble utført av Kantar i 2021, med 4.087 besvarelser. I 2025 har Norstat utført undersøkelsen for NAF, og 4.181 personer har svart.

For kategorien mindre byer og tettsteder er det brukt SSBs sentralitetsindeks for kommuner i gruppe fire, eksempler på dette er Arendal, Kristiansand, Haugesund, Askøy, Ålesund, Stjørdal, Bodø, Tromsø, Porsgrunn og Skien.

Store økninger på fire år

Siden stortingsvalget i 2021 er det blitt stadig færre som slipper bompenger. Da var det 18 prosent som svarte at de ikke betalte bompenger, mens i år det kun 13 prosent. Forskjellene er enda større når man ser på bosted. I mindre byer og tettsteder har andelen som ikke betaler bompenger stupt fra 30 prosent i 2021 til 19 prosent i 2025.

– Flere betaler bompenger, og regningene er høyere. Bypakker og byvekstavtaler betyr at du ikke kan kjøre inn til byene uten å betale bompenger. Men når små byer uten et dekkende kollektivtilbud innfører bypakke, har ikke folk andre alternativ enn å betale i bomringen, sier Handagard.

I fjor betalte bilistene inn om lag 15,5 milliarder kroner i bompenger, viser foreløpige tall fra bompengeselskapene. I 2021 var det tilsvarende tallet 13,4 milliarder (justert til 2024-kroner).

– Nå har vi bomringer rundt tretten norske byer, og vi er bekymret for at det blir enda flere, uten en skikkelig debatt om hvor usosialt dette rammer, sier Handagard.