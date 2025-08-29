Stor økning i inkassosaker og forbruksgjeld

Inkassobyrået Zero Zero Kreditt AS har så langt i juli hatt en økning på hele 30 prosent av inkassosaker sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge TV 2.

Inkassorådgiver Geir Grindland forteller om nordmenns økonomiske mønstre.

– Mange planlegger ferien uten å ta høyde for valutakursen. Når man i tillegg bruker kredittkort ukritisk, vokser beløpene raskt. Nå ser vi konsekvensene, sier Grindland til TV 2.

Daglig leder og presseansvarlig Egil Årrestad i Gjeldsregisteret opplyser videre til kanalen om at forbruksgjelden har økt betydelig sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av juli lå gjelden på 174 milliarder kroner – en økning på 8,3 milliarder siden samme måned i fjor.

– Økningen skyldes i hovedsak bruk av kredittkort, og tallene viser at de brukes mer enn noen gang tidligere, sier Egil Årrestad.

Veksten gjelder også for ikke-forfalt kredittkortgjeld mellom samme periode, som har steget med 12,5 prosent.

Han forklarer at utviklingen nødvendigvis ikke trenger å være negativ.

– Utfordringene kommer hvis betalingen utsettes. Da påløper det høye renter, og sommerferien kan fort bli dyrere enn planlagt.