Torsdag i neste uke avholder Norges Bank sitt rentemøte, men blant ekspertene er det usikkerhet rundt et eventuelt rentekutt.

Onsdag denne uken ble det kjent at inflasjonen i august, som ventet, steg fra 3,3 til 3,5 prosent på grunn av høyere strømpriser. Kjerneinflasjonen var uendret på 3,1 prosent.

– Vi blir aldri ferdig med denne inflasjonen! Lønnsveksten i år blir høyere, og det blir ikke mye rentekutt, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets etter inflasjonstallene.

Torsdag kom imidlertid tall fra Norges Banks regionale nettverk, som viste uendret aktivitet og lønnsvekst.

– Det er bare å glede seg til rentekutt, slår sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank fast.

Allerede kutt

Hos Sbanken venter de imidlertid ikke på fasit fra Norges Bank, og banken kutter nå boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng.

I tillegg gjeninnføres prispunktet for lån med belåningsgrad på maks 50 prosent, som sammen med rentekuttet vil gi en reduksjon i renten på 0,30 prosentpoeng for disse kundene.

Ifølge Sbanken er beste effektive rente etter endringen på 4,9 prosent. Innskuddsrenten forblir på sin side foreløpig uendret.

– Dette rentekuttet gjør at vi styrker prisene våre i markedet betraktelig. Vi håper det beviser at vi fortsatt er i stand til å hive oss rundt og gjøre gøye ting med Sbanken, sier leder for Sbanken, Lars Hopland Nestås, i en kommentar.

For nye boliglån gjelder de nye rentene fra 11. september, mens de for eksisterende kunder vil tre i kraft 11. november.