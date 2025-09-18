Huseierne til lånekunder: Ta kontakt med banken din!

Beslutningen om å kutte renten med 0,25 prosentpoeng var riktig, mener Carsten Henrik Pihl, leder for politikk, samfunn og bærekraft i interesseorganisasjonen.

Huseierne viser til at Norges Bank tidligere har gitt signaler om at det ble rentenedgang i høst, og at det da var forutsigbart å følge opp nå.

– Husholdningene har store utgifter til det å bo, og derfor er det riktig med en rentenedgang nå. Mange husholdninger kjenner seg ikke igjen i budskapet fra politikere og økonomieksperter om at vi har fått bedre råd. Det er særlig økte kommunale avgifter som driver kostnadsøkningene, sier Pihl.

Han viser til at en familie med en inntekt midt på treet (medianinntekt) bruker 30 prosent av lønningsposen til å dekke boligutgifter som ikke kan velges bort. Andelen var 20 prosent i 2020.

– Boliglånsrenten er nå over 6 prosent for veldig mange. Med denne rentenedgangen skal de fleste ned på 5-tallet, og flere bør snuse på 4-tallet, sier Pihl og anmoder folk om å ta kontakt med banken sin med én gang for å få satt ned renten. .

– Bankene kan vente to måneder med å sette ned renten for eksisterende kunder, men be om nedsettelse med en gang! Alternativt må man vurdere å bytte bank, sier Pihl.