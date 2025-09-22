I tvil om Norgespris på strøm? Dette må du vite

Onsdag denne uka åpner strømselskapene slusene for å bestille norgespris på strøm. Det må gjøres via nettstedet Elhub med elektronisk ID.

Du kan ha norgespris både hjemme og på hytta. Men pass på: Takker du først ja, har du ikke mulighet for å hoppe av før 1. januar 2027.

Ordningen innebærer en fastpris på strøm på 40 øre (50 øre inklusive moms) fra 1. oktober, uansett hva spotprisen er. På Elhub kan du også sjekke om det lønner seg for deg å ha norgespris, eller om det er bedre å betale spotpris med strømstøtte.

Vil lønne seg i sør

Men norgespris vil trolig lønne seg for mange – særlig sør for Dovre. I Nord-Norge er strømprisene ofte mye lavere enn 40 øre, mens det for folk i Midt-Norge kan være mer usikkert om det er noe å spare.

Likevel viste en undersøkelse fra Fornybar Norge i juli at én av to ikke hadde bestemt seg.

Regjeringen kunngjorde den nye norgespris-ordningen bare dager etter at Senterpartiet forlot den i slutten av januar. Dermed lyktes man delvis å sette punktum for en tidvis opphetet strømdebatt.

En av regjeringens hovedbegrunnelser for ordningen er at norgespris innebærer forutsigbare strømregninger.

Ifølge energiminister Terje Aasland (Ap) er målet å skape stabilitet for både forbrukere og kraftsystemet.

Bindingstid ut 2026

Den som velger norgespris, binder seg til prisen ut dette året og hele neste år, uansett hva den markedsstyrte spotprisen blir.

Fra og med 1. januar 2027 vil norgesprisen bli justert årlig ut fra gjennomsnittsnivået på markedsprisen.