– Allerede før klokken 10 i dag har over 50.000 vært inne og bestilt norgespris, skriver kommunikasjonssjef Christine Rynning-Tønnesen i Elhub i en tekstmelding til kanalen.

Klokken 9 onsdag formiddag åpnet muligheten for å bestille norgespris på elhub.no.

Elhub forberedte seg godt før lanseringen for å tåle pågangen, men minner om at det ikke haster å bestille. Man kan godt vente noen dager.

– Alle som bestiller til og med 1. oktober, får norgespris fra 1. oktober. Så her er det ingen grunn for brukere til å logge seg på umiddelbart når det åpnes for å bestille. Man har god tid på seg, sa Rynning-Tønnesen tidligere til NTB.

Ordningen innebærer en fastpris på strøm på 40 øre (50 øre inklusive moms) fra 1. oktober, uansett hva spotprisen er.

Én av to strømkunder er usikre på om de skal velge norgespris, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet gjort i sommer.

Dersom man bestiller norgespris, blir denne strømprisen gjeldende ut neste år. Avtalen er dessuten knyttet til strømmåleren, ikke person, slik at den gjelder også om boligen overtas av ny eier.