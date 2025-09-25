334.000 bestilte norgespris i går: – Ingen overraskelser

27 prosent av de som har bestilt avtalen, bor i det dyreste prisområdet, NO2, opplyser Elhub i en pressemelding torsdag morgen.

– Det er ingen store overraskelser i fordelingen mellom prisområder, sier Elhub-sjef Sigbjørn Høgne i pressemeldingen.

Flest på Sørlandet

NO2 omfatter Sørlandet og deler av Øst- og Vestlandet.

Energiminister Terje Aasland (Ap) bor i det prisområdet, altså i Skien, og han sa til NTB onsdag at han kommer til å bestille norgesprisavtale.

21 prosent av de som har bestilt norgespris, bor i NO1, som omfatter Østlandet, og 17 prosent i NO5, som omfatter Vestlandet.

I NO3, altså Trøndelag og Møre og Romsdal, er det 204 som har bestilt norgespris, mens i NO4, eller Nord-Norge, er det under 100 som har bestilt.

Kan angre til 15. oktober

Klokken 9 onsdag formiddag åpnet muligheten for å bestille norgespris på elhub.no.

– Alle som bestiller til og med 1. oktober, får norgespris fra 1. oktober. Så her er det ingen grunn for brukere til å logge seg på umiddelbart når det åpnes for å bestille. Man har god tid på seg, sa kommunikasjonssjef Christine Rynning-Tønnesen i Elhub til NTB onsdag.

Elhub-sjef Høgne understreker at man kan angre valget fram til og med 15. oktober og viser til angrefristen som er på 14 dager fra og med 1. oktober.

Fastpris på 50 øre

Ordningen innebærer en fastpris på strøm på 40 øre (50 øre inklusive moms) fra 1. oktober, uansett hva spotprisen er.

Én av to strømkunder er usikre på om de skal velge norgespris, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet gjort i sommer.

Dersom man bestiller norgespris, blir denne strømprisen gjeldende ut neste år. Avtalen er dessuten knyttet til strømmåleren, ikke person, slik at den gjelder også om boligen overtas av ny eier.