Over 470.000 har bestilt norgespris

Landet over har over 470.000 strømkunder valgt strømstøtteavtalen, viser en oversikt fra elhub.no. Dette er nettstedet der man kan bestille norgespris.

Oppdaterte tall fredag viser at 390.697 bestillinger gjelder bolig, mens 80.848 har bestilt til hytter og fritidsboliger. Det utgjør 15 prosent av hjemmene og 23 prosent av hyttene.

Ikke uventet er strømstøtteordningen mest populær på Sørvestlandet/Sørlandet og Østlandet. Regionene inngår i de to prisområdene som i lang tid har hatt de høyeste strømprisene.

På Sørvestlandet – som strekker seg fra Sunnhordland til Horten – er 26 prosent av boligene nå med i strømstøtteavtalen. Andelen er 17 prosent for på Østlandet.

Til sammenligning er antallet i Nord-Norge så lavt at det ikke kommer over grensen for 100 husholdninger, som gjelder for at det skal telle med i statistikken. Norgespris frister foreløpig heller ikke særlig i Midt-Norge, der bare 229 av drøyt 407.000 hjem har bestilt.

Vestlendingene er også i tvil. Her har 11,6 prosent av husholdningene har meldt seg på avtalen.

De ivrigste norgespris-erne, er hytteeiere på Østlandet. Her har nesten 36 prosent kastet seg på.

Forbrukerne har imidlertid tid til å tenke seg om. Norgespris gjelder fra 1. oktober, og alle bestillinger vil først trå i kraft fra denne datoen. Om man bestiller etter 1. oktober, er det ikke for sent, men bestillingen vil da ha virkning fra bestillingsdagen.