Nær én av tre hytteeiere har bestilt norgespris

Totalt har 30,1 prosent av antall hytteeiere bestilt regjeringens fastprisordning på strøm, viser en oversikt på elhub.no, nettstedet der man kan bestille norgespris.

Strømstøtteordningen er mest populær på Sørvestlandet/Sørlandet og Østlandet. Regionene inngår i de to prisområdene som i lang tid har hatt de høyeste strømprisene.

Nesten halvparten, 48 prosent, av hytteeierne i dette prisområdet – altså NO2, som er det dyreste prisområdet – har bestilt strømordningen. NO2 strekker seg fra Sunnhordland til Horten.

I tillegg har to av fem, 40, 2 prosent, av hytteeierne i NO1 på Østlandet også bestilt ordningen.

Én av fem har bestilt

Samtidig har 19,6 prosent, én av fem, husholdninger i Norge bestilt norgespris.

Med norgespris betaler man en fastpris på strøm på 40 øre (50 øre inklusive moms) fra 1. oktober, uansett hva spotprisen er.

34,6 prosent av de som bor på Sørvestlandet/Sørlandet og Østlandet, har bestilt ordningen, og det samme har 23,4 prosent av husholdningene på Østlandet.

Litt færre vestledninger har lyst på fastpris på strøm, der 16,3 prosent i NO5 har bestilt norgespris.

Under 100 i Nord-Norge

I Nord-Norge er ordningen mindre populær. Der er antallet som har bestilt norgespris, så lavt at det ikke kommer over grensen for 100 husholdninger, som gjelder for at det skal telle med i statistikken.

Heller ikke i Midt-Norge er det mange som har latt seg friste. Kun 342 av 407.590 husholdninger i dette prisområdet, NO3, har bestilt strømordningen

Det samme gjelder hytteeierne i disse områdene. Under 100 hytteeiere i Nord-Norge har bestilt norgespris, mens kun 403 av 60.820 hytteeiere i Midt-Norge har bestilt.