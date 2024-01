Kim med nyttårsbudskap om fred, samarbeid – og krig

I sitt nyttårsbudskap til Kina sier den nordkoreanske lederen at han vil styrke innsatsen for å oppnå regional og global fred og stabilitet.

Kinas president Xi Jinping har utvekslet et lignende budskap Kim der Xi sier at Kinas urokkelige politikk går ut på å sikre og utviklet samarbeidet med Nord-Korea.

Kim har i tillegg holdt en nyttårstale for landets øverste militære ledere. Hans budskap til dem er at hvis Sør-Korea og USA skulle iverksette en militær konfrontasjon med Nord-Korea, så skal de to landene møtes med full styrke.

Dermed gjentok Kim trusselen han kom med et døgn tidligere, der han ga militæret ordre om å bygge opp våpenarsenal, inkludert atomvåpen, og forberede Nord-Korea på en krig som han sa kan «bryte ut når som helst» på Koreahalvøya.

NTB