Alle odds taler for at Trump blir republikanernes presidentkandidat

Den lille delstaten Iowa i Midtvesten åpner ballet 15. januar med sine valgmøter, og de siste målingene viser at Trump har over 50 prosents oppslutning, langt foran de to utfordrerne Ron DeSantis og Nikki Haley med rundt 20 prosent hver.

– Vi skal gjøre Amerika stort igjen, sier Trump på hvert eneste valgmøte og gjentar dermed sitt gamle slagord «Make America Great Again».

På valgkampturneer i desember i Iowa og New Hampshire, der det første primærvalget holdes uka etter Iowas valgmøter, ber Trump sine tilhengere gi ham overbevisende seiere og danke ut rivalene før de får fotfeste.

– Det som er spesielt viktig for oss er å vinne de første statene. Hvis vi vinner Iowa, vinner New Hampshire, vinner Nevada, vinner South Carolina, så er det over. Det er målet vårt, sier Trumps valgkamprådgiver Chris LaCivita.

Omvalg i november

Blir Trump kandidaten, blir det omvalg i november mot president Joe Biden, som føler at bare han kan slå Trump. Han har jo gjort det før, selv om Trump og hans svorne tilhengere fortsatt mener valget i 2020 ble stjålet fra ham.

Meningsmålingene viser at det kan bli et spennende valg. Selv om mange observatører nå har begynt å advare om at USA kan gå mot et diktatur om Trump vinner, leder han over Biden på flere målinger den siste tiden.

Floridas guvernør Ron DeSantis taler på et valgkampmøte i Cedar Rapids i Iowa. Han har satset på å slå Donald Trump på nominasjonsmøtene i delstaten, men ligger langt bak på målingene. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB Charlie Neibergall / AP / NTB

Trump er stadig like populær blant republikanerne, som støtter hans håndtering av økonomien, flyktningstrømmen på grensa til Mexico og utnevnelsen av tre høyesterettsdommere som bidro til å oppheve retten til abort.

– Vi skal vinne i New Hampshire, og så skal vi knuse skurken Joe Biden i november, sa han på et valgkampmøte i New Hampshire i desember.

To levnes en sjanse

Av republikanerne som fortsatt er med i kampen mot Trump, er det bare to som fortsatt levnes en sjanse, nemlig Florida-guvernør DeSantis og Haley, Trumps tidligere FN-ambassadør og eks-guvernør i South Carolina.

Begge satser alt på å gjøre det godt i de første valgene for å framstå som fortsatt relevante kandidater.

DeSantis satser særlig sterkt på Iowa, som han det siste året har trålet for å møte velgere i samtlige av delstatens 99 fylker, mens Haley går inn for et resultat i New Hampshire som er godt nok til å holde hennes valgkamp flytende.