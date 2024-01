Økende press for å få Tyskland til å sende raketter til Ukraina

Politikere fra sosialdemokratenes koalisjonspartner De Grønne og Fridemokratene (FDP) og fra det konservative opposisjonspartiet CDU går ut i avisen Rheinische Post og understreker behovet for å sende Taurus-raketter til Ukraina.

– Leveransen av Taurus-raketter til Ukraina er langt på overtid, sier Sara Nanni, som er forsvarspolitisk talsperson for De Grønne.

– Den mest effektive beskyttelsen mot russiske luftangrep er å skyte mot mål på russisk jord og i de okkuperte delene av Øst-Ukraina som er utgangspunktet for Russlands angrep, fortsetter hun. Nanni kommer også med et klart spark mot statsminister Olaf Scholz.

– Nølingen skyldes i hovedsak statsministeren og er ikke et uttrykk for den generelle holdningen i regjeringen, sier hun.

– Vi må ikke være redd for vårt eget mot. Det er det Putin håper på, sier Marie-Agnes Strack-Zimmermann i FDP.

CDUs utenrikspolitiske ekspert Roderich Kiesewetter sier Russland ser på seg selv som styrket som følge av svakhet i Vesten og manglende leveranse av Taurus-raketter.

– Derfor er mangelen på støtte ikke bare en svikt i hjelpen til Ukraina – noe som fører til flere ofre – men i praksis en støtte til Russland.

I oktober besluttet Scholz seg for ikke å sende Taurus-raketter inntil videre. Det skyldtes frykt for at rakettene, som har en rekkevidde på 500 kilometer, også kan ramme mål på russisk territorium.

