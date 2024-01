Den britiske regjeringen og toryene legger nå fram en ny petroleumslov som ifølge Skidmore legger opp til økt leting og produksjonen av olje- og gass. Det vil han ikke være med på.

– Dette er galt og vil forårsake framtidig skade, sier Skidmore.

Fremtiden vil dømme hardt alle som støtter regjeringens forslag, mener han. Underhuset skal behandle den nye petroleumsloven mandag.

Ifølge Skidmore er den nye loven uforenlig med Storbritannias forpliktelser om å kutte utslipp av skadelige klimagasser.

– Å unnlate å handle, i stedet for bare å si fra, er å tolerere en status quo som ikke kan opprettholdes, sier han.

Skidmore forlater derfor det konservative partiet og blir i første omgang uavhengig, men sier at han vil trekke seg fra Underhuset «så raskt som mulig».

Han ble valgt inn i Underhuset i 2010, og har vært både forskings- og høyere utdanningsminister og energiminister under Theresa May, i tillegg til å ha vært helseminister under Boris Johnson en kort periode.

(NTB)