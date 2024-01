EUs utenrikssjef møtte Hizbollah-representant

Josep Borrell møtte lederen for Hizbollahs parlamentarikergruppe, Mohammad Raad, skriver libanesiske medier.

– EU driver diplomatisk dialog med alle relevante politiske representanter som kan påvirke situasjonen på bakken eller har interesser i saken, sier en EU-kilde som bekrefter møtet.

– Det er tvingende nødvendig å unngå at Libanon trekkes inn i den regionale konflikten. Denne beskjeden går også til Israel: Ingen er tjent med en regional konflikt, sa Borrell da han holdt en felles pressekonferanse med Libanons utenriksminister.

Borrell og Raad møttes bare timer etter at den iranskstøttede gruppen skjøt over 60 raketter mot en militærbase i Nord-Israel. Det skjedde som svar på at Hamas-bevegelsens politiske nestleder Saleh al-Arouri ble drept i et antatt israelsk angrep i Beirut tidligere i uken.

Hizbollah regnes som en alliert av Hamas. Etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober som utløste krigen på Gazastripen, har skytingen over grensen mellom Israel og Hizbollah i Libanon økt. I løpet av nesten tre måneder er 181 personer drept på libanesisk side av grensen, inkludert 135 Hizbollah-krigere og over 20 sivile, blant dem tre journalister, ifølge en opptelling nyhetsbyrået AFP har gjort. På israelsk side opplyser myndighetene at ni soldater og minst fire sivile er drept.

NTB