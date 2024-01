Trump tonet ned alvoret i stormingen av Kongressen

I en to timer lang tale på et velgermøte i Iowa gikk ikke den tidligere presidenten nærmere innpå hendelsene i Kongressen for tre år siden. I stedet fremstilte han det som at det virkelige opprøret er økningen i migranter langs grensen i sør.

Trump hevdet at det er land som tømmer fengsler og psykiatriske institusjoner for å bidra til at rekordmange migranter forsøker å komme seg til USA.

– Når du snakker om opprør, det de driver med, det er virkelig greia. Ikke patriotisk og fredelig, sa den tidligere presidenten, som ligger klart best an til å bli republikanernes kandidat til valget i november.

I tillegg beskrev han altså de som sitter fengslet etter stormingen, som gisler og sa han vil benåde mange dersom han blir valgt. Han lovte også at han skulle vinne «for tredje gang», en referanse til at han fortsatt feilaktig hevder at han selv vant i 2020, da Biden ble valgt til president.

Han langet også ut mot etterfølgeren Joe Biden og sier han har hatt oppsyn med en økonomisk nedtur, sørget for kaos ved grensen og ikke klart å hindre Russlands invasjon av Ukraina.

– Jeg hadde definitivt stoppet Putin, hevdet Trump i talen.

NTB