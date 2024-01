Vedum jubler: – Vi har ryddet opp!

– Det er verdt å høre på folk. Dette er en engangsinvestering som vi gjør for at det ikke skal gå utover tjenestene, sier han.

Sp-lederen viser til at det var planlagt å bygge et nytt et fylkeshus for det nye storfylket i Sandvika, som de klarte å stanse.

– Hvis jeg ikke husker helt feil, så kostet det nesten et milliardbeløp. Troen på at det hadde vært så mye billigere med en stor sentralisert enhet, den godtar jeg ikke, sier han.

Advarer mot flere sammenslåinger

Vedum benytter til anledningen til å advare mot Høyre, partiet som Senterpartiet har utpekt som hovedfiende. Høyre har nemlig åpnet for nye runder med sammenslåinger, riktignok ikke med tvang.

– Alt er for lite etter Høyres mening, sagt litt på spissen. Høyre mener jo at Norge er for lite, og at vi må gå inn i EU. Du kan si at det er mye identitet og kultur i at det står Norge på skiltet.

Sp-lederen nevner låten « Det Ville Østen » som Ole Evenrud, Henning Kvitnes og Staysman har laget for å ønske Østfold «hjertelig tilbake igjen».

– Det er mye identitet knyttet til fylkene. Det er mange som er Østfoldinger. Men vikener …? eller vikinger? Hva er det for noe?

Høyre: Sløseri

Høyres kommunalpolitiske talsperson Mudassar Kapur er ikke så imponert av utspillet fra Vedum.

– Ingen av de som sliter med høye strømregninger og høye renter får det bedre av at landets finansminister jubler over å sløse bort nesten en milliard på å lage flere fylkeskommuner, kommuner og mer byråkrati, sier han.

Høyre mener regjeringen heller burde brukt fellesskapets ressurser på andre ting.

– Nå er Vedums neste prestisjeprosjekt å bruke ytterligere 400 millioner på å dele opp Kristiansand, sier han, og henviser til den mulige oppsplittingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Han ber nå statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gripe inn:

– Vis lederskap, legg bort dette sløseriet av fellesskapets midler og la kommunen få drive med utvikling istedenfor avvikling.

(NTB)