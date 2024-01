I helgen ble det kjent at EU-president Charles Michel stiller til valg i EU-parlamentet og trekker seg som president i juli hvis han blir valgt. Det innebærer at EU-landene må finne en ny president til å lede EU-rådet fra sommeren. «Super-Mario» Draghi

Det har gjort at flere nevn er blitt nevnt som mulig etterfølger til Michel, og ett av dem er den tidligere italienske statsministeren Mario Draghi, skriver Financial Times.

I tillegg til å styrt Italia, var Draghi også leder for Den europeiske sentralbanken fra 2011 til 2019, og har fått mye av æren for å ha reddet euroen i en vanskelig tid.

– Vil ikke presse på

Selv om Draghi er blitt 76 år, er han en mann det er vanskelig å si nei til hvis man ser på meritter, erfaring og anseelse.

– Draghi er den typen person det vil være veldig vanskelig å si nei til hvis det er en reell bevegelse for å få han innsatt, sier Nathalie Tocci, direktør for tankesmien Istituto Affari Internazionali i Roma og ekspert på internasjonale relasjoner.



– Han vil sannsynligvis ikke si nei hvis han blir spurt seriøst, men han kommer heller ikke til å presse det igjennom, legger hun til.

Noe som imidlertid kan hindre Draghi er at han ikke er tilknyttet store europeiske politiske partier, en viktig faktor i EU-utnevnelser, skriver FT. Og en EU-diplomat sier at dette sannsynligvis vil være et hinder for han.

Frykter Orbán

Mange ønsker en tidlig avklarering, og ønsket blir bare forsterket av EU-regler som åpner for at Ungarns statsminister Viktor Orbán kan ha overta presidentstolen hvis man ikke klarer å bli enige om en etterfølger innen Michel går av.

Andre kandidater som er blitt nevnt i forbindelse med toppjobben er Spanias statsminister Pedro Sánchez og Danmarks Mette Fredriksen.