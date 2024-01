Det nytter ikke å jukse seg til likestilling

Debattinnlegg: William Lindholm, leder i Nedre Romerike Unge Høyre, og Marcel Stray, jusstudent ved UiO

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har sammen med NHO (forbløffende nok) og LO (ikke så forbløffende) vedtatt å innføre inngripende kjønnskvotering i selskapsstyrer. Dette er blitt gjort tidligere, og konsekvensene var drastiske. I januar skal det likevel innføres.

William Lindholm. Foto: Privat

Marcel Stray. Foto: Privat

For å bli rammet av de nye reglene, skal man ha mer enn 30 ansatte og mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Da kjønnskvoteringen ble innført for ASA-selskaper i 2003, ble andelen slike selskaper halvert. Konsekvensene er med andre ord enorme. Reelt sett vil det heller ikke la seg gjøre å oppnå like mange kvalifiserte kvinner som menn i ethvert selskap.

Ta advokatbransjen som eksempel. I likhet med aksjonærer, tjener partnere i advokatfirmaer på firmaets utbytte – altså er firmaets prestasjoner og resultater helt avgjørende for deres inntekter. Statistikk fra 2023 viser at 38,8 prosent av advokater er kvinner. Derimot er kun 17 prosent av partnerne kvinnelige. Dersom advokatselskapet – som ethvert annet aksjeselskap – hadde sett seg økonomisk tjent med flere kvinnelige medeiere/ledere, ville de gjort det for lengst.

I advokatbransjen er det en rekke firmaer som spesialiserer seg på ulike juridiske segmenter. CLP, for eksempel, er et selskap som retter seg spesielt mot forretningsjus. En undersøkelse viser at 8 prosent av kvinnelige advokater definerer seg som forretningsadvokater, mens 30 prosent av menn gjør det samme. Det er således matematisk umulig å danne et styre som har samme andel kvalifiserte kvinner og menn. Naturligvis får vi flere mannlige partnere i et sånt styre.

Hvis ikke næringslivet får ta egne beslutninger, blir veksten svakere. Regjeringen må forstå at dette kun skaper et unødig hinder i næringslivet.

Det er ikke tvil om at kvinner må løftes opp og frem, men det bør heller gjøres attraktivt for kvinner å tiltre i topplederverv. Likedan bør bedrifter heller oppfordres til å ta slike valg, ikke pålegges.

Vi ikke kan jukse oss til likestilling. Vi skylder norske kvinner å rekruttere dem for kompetansen deres, og for hva de kan bidra med til et styre, ikke fordi de er født inn i et kjønn.

William Lindholm



Leder i Nedre Romerike Unge Høyre



Marcel Stray



Jusstudent ved UiO



(I en tidligere versjon av dette innlegget ble det opplyst at Stray er leder av Juristforbundet i Oslo. Finansavisen er senere gjort kjent med at Stray i stedet er leder for studentseksjonen i Juristforbundet i Oslo. Juristforbundet står ikke inne for det han skriver.)