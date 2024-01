Det hvite hus sendte i forrige uke ut en uttalelse der Houthi-militsen i Jemen ble advart mot å angripe flere skip i Rødehavet. Uttalelsen var undertegnet av Danmark, Storbritannia og flere europeiske land – men ikke Norge.

I et intervju med Finansavisen under dagens NHO-konferanse ble statsminister Jonas Gahr Støre spurt om Norge inntar en annen rolle enn sjøfartsnasjonen Danmark.

– Må legge press på alle parter

– Nei. Vi har stilt ti stabsoffiserer til en militær kapasitet der nede for å overvåke situasjonen, og har veldig nær kontakt med norsk rederinæring. Men vi advarer mot en militær opptrapping rundt Rødehavet, og har kontakter inn mot Houthi-militsen og andre miljøer i Jemen der vi går tungt inn og forklarer hva dette kan føre til. Vi skal støtte opp om alle tiltak for å sikre skipsfarten i Rødehavet, forsikret Støre.

– Det er ikke bare for en USA- og vestlig ledet aksjon å gå inn og drive militært i Jemen. Vi må også aktivere Kina, India, Brasil og andre land som er avhengige av at verdensøkonomien går godt, og at disse er med på å legge press på alle parter for å få dempet konfliktnivået, fortsatte han.

Vil ikke sende marinefartøy

Videre understreket statsministeren at det ennå ikke er aktuelt for Norge å bidra med marinefartøy i Jemen, men ville ikke gå nærmere inn på når dette eventuelt kan endre seg.

– Vi har begrenset tro på at en militær konflikt rundt Jemen vil løse situasjonen slik den står nå. (...) Krigen mellom Hamas og Israel er utgangspunktet for veldig mange konflikter rundt om i regionen, og vi må gjøre alt vi kan for å bidra til den avsluttes, forklarte statsministeren.