Høyre lover å ikke re-reversere fylkene

Med Solberg som statsminister gikk Norge fra 428 til 356 kommuner, og fra 19 til 11 fylker. Men fra nyttår hadde vi plutselig 15 fylker igjen etter regjeringens oppsplittinger.

– Blir du litt lei deg når du ser at de at nye fylkene, som dere jobbet så mye med, nå bare blir splittet opp igjen?

– Jeg har aldri klart å ha så stort følelsesmessig engasjement for fylkeskommunene. Men jeg mener at det er veldig bortkastet tid og ressurser når miljøer som holder på å bli bedre og jobber sammen, blir splittet opp, sier Solberg.

Mener regjeringen har rotet det til

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var nylig ute og besøkte et nytt Akershus-skilt, som har erstattet det gamle Viken-skiltet.

– Dette er en opprydning i det rotet som Solberg og Høyre skapte sammen med Frp. Nå ønsker vi ro rundt dette, sa Vedum til NTB.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er strålende fornøyd med at Akershus og de andre tidligere tvangssammenslåtte fylkene er tilbake. Den ny fylkesstrukturen blir trolig værende, også om de borgerlige partiene vinner valget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Fredrik Varfjell / NTB

Akkurat når det gjelder ro rundt fylkene, er Høyre og regjeringen enige. Men Solberg mener tvert imot at det er Vedum som har skapt rotet.

– Det får de ta ansvar for selv. Det Vedum aldri har tatt inn over seg, er det nasjonale ansvaret for å sikre at vi er organisert på en måte som bidrar til å levere gode tjenester til alle innbyggerne, sier Solberg.

Én ny kommune

Kun én av de tvangssammenslåtte kommunene fra reformen, har splittet seg opp, nemlig Haram, som frigjorde seg fra Ålesund etter nyttår.

Senere i måneden skal regjeringen arrangere en folkeavstemning i Kristiansand om hvorvidt Søgne og Songdalen skal løsrive seg fra den nye storkommunen.

Høyre-lederen minner om at Arbeiderpartiet mandag fikk 9 prosent på en meningsmåling av avisa KRS i Kristiansand.

– Det bør jo være et ganske tydelig signal på at det de holder på med der, ikke er særlig populært, sier hun.

