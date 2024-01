Ingen ansvarsfraskrivelse å jobbe for et godt kollektivtilbud

I Hegnars kronikk er det en fremstilling av det kun er de rødgrønne partiene som har bestemt at det skal være elektriske busser i Oslo. Det er ikke riktig. Det har vært bred politisk enighet om elbusser.

Allerede i 2016 uttalte nåværende byrådsleder fra Høyre, Eirik Lae Solberg, følgende til Teknisk Ukeblad:

«Vi vil fremme et forslag om at alle nye anbud som nå skal ut skal prioritere de som kan levere helt utslippsfrie alternativer».

Uttalelsen var i forbindelse med at den første batteribussen ble vist fram i Oslo. I 2020 stemte de rødgrønne byrådspartiene, Høyre og Venstre for målsettingen i klimastrategien om at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028.

La det ikke være noe tvil om at Arbeiderpartiet er stolte av miljøsatsingen i Oslo under vår byrådsperiode.

Folk fra hele verden besøker Oslo for å lære om vår satsing på nullutslipp i kollektivtrafikken, som inkluderer elferger. Da vi tok over makten i 2015 var 27 prosent av nybilsalget elbil. Tallet nærmet seg 90 prosent før vi gikk av i 2023. Vi har økt antall ukentlige avganger i kollektivtransporten med nesten 30.000 siden 2015.

For Arbeiderpartiet har det vært viktig å henge med i den raske tekniske- og grønne utviklingen. Men bussene må komme fram, også når det er minusgrader. Min oppgave som folkevalgt er å ta folks bekymringer og utfordringer på alvor.

Jeg minner Hegnar om hvordan det politiske systemet i Oslo fungerer. I Oslo har vi parlamentarisme som innebærer at de folkevalgte i Oslo bystyret kun kjenner byrådet. Jeg kan ikke ta en telefon til Ruter for å be de ordne opp.

Min mulighet til å ta opp situasjonen rundt busskaoset er å ta det opp med byrådet.

Det er Høyre- og Venstre-byrådets ansvar å følge opp at milliardene Ruter får hvert eneste år blir brukt for å sikre best mulig kollektivtilbud. Det ansvaret oppfatter jeg også at samferdselsbyråden er tydelig på at hun har og skal ta.

Mitt tydelige budskap er at byrådet må ta lederansvar, snu alle steiner og bruke det handlingsrommet som finnes for å sørge for at innbyggerne i Oslo har et godt kollektivtilbud. Vi har sett på kontaktene mellom Ruter og busselskapene, og mener det finnes et handlingsrom byrådet kan benytte seg av. Arbeiderpartiet mener at det bør vurderes å sette inn diselbusser under ekstraordinære situasjoner. Kontraktene vi har sett på viser at det er mulig å innvilge midlertidige dispensasjoner i korte perioder, - derfor mulig å sette inn diselbusser ved behov.

Det er ikke ansvarsfraskrivelse å påpeke dette. Det er å gjøre jobben min som folkevalgt.

ARTIKKELFORFATTEREN: Abdullah Alsabeehg (Ap). Foto: NTB

Abdullah Alsabeehg

Nestleder, Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe , talsperson for miljø, samferdsel og idrett