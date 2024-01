Tverrpolitisk enighet mot skatt på solceller

Skatteetaten sa i desember at folk som har installert solceller på hustakene sine, må skatte av eventuell overskuddsstrøm som selges inn på det felles kraftnettet. Nå går SV og Høyre sammen for et tverrpolitisk opprør mot skatt på solceller, skriver Klassekampen.

– Det er veldig viktig at vi fjerner unødvendig hindre som står i veien for at folk velger å installere solceller, sier Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV.

SV forslag får Høyre-støtte

SV har fremmet forslag for Stortinget som går ut på at så lenge solcelleanlegget produserer mindre strøm enn det husholdningen bruker av strøm løpet av året, skal det ikke skattlegges. Siden de aller fleste husholdninger bruker mer strøm enn solcellene kan produsere i løpet av et år vil det for de aller fleste bety null skatt.

Høyre-nestleder Tina Bru sier de er innstilt på å støtte forslaget.

– Det kan hende det blir noe endring i teksten i komitébehandling, men intensjonen er vi helt enige om, sier Bru.

Produseres og brukes fortløpende

I desember opplyste Skatteetaten at strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren, ikke er skattepliktig - og at en investering i solcelleanlegg normalt sett ikke vil være næringsvirksomhet.

– Dersom noen har inntekter på salg av strøm fra solcelleanlegg vil de kunne bli skattepliktige for et netto overskudd, og det vil kun være unntaksvis at privatpersoners salg av egenprodusert strøm skattlegges som næringsvirksomhet, sa seksjonssjef Lene M. Ringså i Skatteetaten.

Det er ikke nærmere avklart hvordan inntekten skal beregnes, men Skatteetaten vil etter nyttår se nærmere på beskatning av salg av egenprodusert strøm, skrev etaten i en pressemelding.

(NTB)