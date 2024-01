Politiske ideer som gjør vondt verre

Debattinnlegg: Harald Furu, seriegründer

I den siste tiden har det vært utallige eksempler i pressen på at ungdom kastes ut av private, velfungerende, yrkesrettede utdannelser på grunn av en politisk idé om at denne typen utdanning kun skal foregå i offentlig drevne skoler.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) uttalte i Politisk kvarter på NRK i 2022 at «det er sløsing med ressurser å ha private yrkesrettede skoler».

Det blir skadelig og farlig når slike politiske ideer trumfer realiteter, at selv om private skoler har et helt ubetydelig frafall av elever i forhold til tilsvarende offentlig drevne skoler, så skal slike private, yrkesrettede skoler ikke ha samme tilskudd fra det offentlige som det offentlige skoler har.

Slike skadelige politiske ideer ser vi også i mange andre sammenhenger

I desember omtalte pressen et idrettstalent som ble morfinavhengig etter en skade, og nå endelig fungerer i en privat, yrkesrettet utdanningsinstitusjon. Etter å ha blitt rusfri og mens han er i god gang med en utdannelse, står denne eleven i fare for å bli kastet tilbake til rusmiljøet. Dagens regjering burde kunne se følgene av sine alvorlige handlinger som fratar gutten muligheten til en rusfri fremtid med en fullført utdanning. Hvilken tragedie for denne gutten og hans familie, og hva vil det koste samfunnet?

Slike skadelige politiske ideer ser vi også i mange andre sammenhenger: For eksempel hvor private helsevirksomheter kan ha ledig kapasitet, mens det er lange ventelister i det offentlige helsetilbudet.

Mens norske kvinner venter på gynekologiske operasjoner, kommer det busser fra Sverige med kvinner som får samme type operasjoner hos våre private helseforetak som offentlige, norske helseinstitusjoner hindres i å samarbeide med.

Konklusjon: For å løse fremtidige utfordringer, må vi ha et aktivt og tillitsfullt samarbeid mellom private og offentlige virksomheter.

