Inkognitogaten, januar 2024

Årets letteste PR-stunt, nyttårstalen, var som vanlig grei skuring: Vi må hegne om håpet. Håpet om fred, håpet om forsoning. Håpet om at Ida tyr til vettet og skrur ned renten (synd det ikke var min gode venn Jens som fikk bli sentralbanksjef – da hadde livet vært mye enklere), håpet om at Ingvild greier å unngå en Israel–Palestina-konflikt i sykehus-Norge. Håpet om at matkøene skal bli kortere. Og håpet om at folk skal få bedre råd.

Derfor var det så fint å kunne si til vanlige folk og de i matkø at vi nærmer oss vendepunktet. Ikke at jeg nødvendigvis har så mye belegg for det, pilene peker jo fortsatt i feil retning, men når høsten nærmer seg og vi går inn i kampanjeåret for parlamentsvalget 2025, er vi helt avhengige av at folk tror på et lys i enden av tunnelen, et lys som ikke er et motgående tog.

Jonas' hjørne del I: En stas-ministers bekjennelser

Talen ble vel mottatt, den. Jeg kan fint leve med at enkelte forvekslet den med kongens tale. At de blander meg og Harald, kan jeg lett forstå. Når alt kommer til alt, så er det jeg som har mest makt i Norge. Kronregalier i monter i en annen by, hva betyr de opp mot mine reiser i privatfly for å møte verdens virkelige ledere? Le vrai roi c’est moi!

Noen som mener jeg ikke har humor? Da har de glemt at jeg fikk sendt hele Taliban med privatfly til Norge på skattebetalernes regning, at jeg plasserte surprompen Martin Kolberg, som ikke kan engelsk eller filla om utenrikspolitikk, i Utenrikskomiteen på Stortinget. Eller at jeg ble rundlurt av russiske YouTube-komikere som i et videointervju med meg utgav seg for å være afrikanske ledere.

Jeg har nesten klart å le av meg selv, jo. Alle sier at selvironi er en fin ting, så da dro jeg på smilebåndet over at mine gode venner Emmanuel Macron, Boris Johnson, George W. Bush, Elton John og Prince Harry alle har gått i samme fella med youtuberne.

Jonas' hjørne del II: – Raymond er en downward facing dog