Nødvendig med lovendring for likestilling

Debattinnlegg: Sverre Bromander, president i Juristforbundet, og Farah Ali, leder av Juristforbundets kvinneutvalg

Stortinget vedtok før jul å innføre krav til kjønnsbalanse i styret i foretak av en viss størrelse. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Dette er en lovendring Juristforbundet både arbeidet og argumenterte for. Loven trer i kraft 8. mars.

Farah Ali. Foto: Juristforbundet

I et innlegg i Finansavisen sist uke hevder avsenderne at dette lovpålegget vil gjøre vondt verre for foretakene. Det er Juristforbundet uenig i av flere grunner.

Likestilling kommer dessverre ikke av seg selv, og kjønnskvotering er derfor et viktig likestillingstiltak. Virksomheter har frem til nå hatt full valgfrihet, og oppfordringen til å velge kvinner har vært der hele tiden.

Argumentet om at det er «matematisk umulig» å finne kvalifiserte kvinner, er Juristforbundet grunnleggende uenig i. Dette handler ikke om matematikk. Ikke minst med tanke på at det nå er 70 prosent kvinner som uteksamineres fra jusstudiet.

Utfordringen med rekruttering til styreverv er at det skjer gjennom nettverk, og mange av kvinnene er nok ikke i det nettverket det rekrutteres fra

Det medfører imidlertid at næringslivet kanskje må bruke litt mer tid for å finne en egnet kandidat, fordi de må tenke litt utenfor boksen. Som i andre ansettelsesprosesser kan det være vanskelig å finne de beste og de riktige, og det gjelder like mye menn som kvinner. Problemet er nok i større grad at man ikke leter etter kvinnene.

Utfordringen med rekruttering til styreverv er at det skjer gjennom nettverk, og mange av kvinnene er nok ikke i det nettverket det rekrutteres fra. Vi tror vi bedre kan gjøre noe med disse forskjellene om kvinner i større grad får være med å definere «spillereglene» i arbeidslivet. Disse er i for stor grad laget av menn for noen tiår siden, sterkt preget og tilpasset samfunnet og arbeidsmarkedet på den tiden. Menn som hadde hjemmeværende ektefeller.

Vi sitter fortsatt i altfor stor grad igjen med en arv fra 50-tallet. Det er derfor viktig med økt andel kvinner inn i styrene, da dette er en viktig arena for endring,

Dette handler ikke bare om likestilling, det er også et viktig tiltak for å utvikle bransjen og å få nye perspektiver og nye tanker. Ikke minst vil lovendringen bidra til at det bedre legges til rette for å finne de gode hodene.

Det er svært mange kvinner som ønsker et styreverv, noe vi har erfart gjennom egne arrangementer om dette temaet. Juristforbundet er derfor i gang med å planlegge kurs i styrekompetanse som vil være rettet mot jurister.

Sverre Bromander

President i Juristforbundet

Farah Ali

Leder av Juristforbundets kvinneutvalg