Regjeringen tar ikke ansvar for dyrtiden

Debattinnlegg: Tina Bru, finanspolitisk talsperson og 2. nestleder i Høyre

For andre år på rad signaliserer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at vi går mot lysere økonomiske tider og at folk vil få bedre råd i året som kommer. Det unike med årets værmelding var at regjeringen vil ha sin del av æren for at det kan lysne opp i horisonten. For ordens skyld: La oss virkelig håpe 2024 blir et lettere år økonomisk for oss alle, men om det skjer, er det ikke regjeringens fortjeneste.

Tina Bru. Foto: NTB

Vi går nå inn i det tredje året hvor folk kjenner på høyere renter, økte utgifter og høyere matpriser. For mange betyr det tøffere prioriteringer av hvilke regninger som skal betales og hvilke aktiviteter man skal ta med barna på. Det viktigste vi politikere kan gjøre for å gi familier mer trygghet i egen økonomi, er å la folk sitte igjen med mer i lommeboken. Og å sørge for at staten holder igjen egen pengebruk, slik at Norges Bank lettere kan ta ned renten.

Realiteten er at folk har fått dårligere råd under denne regjeringen. Til tross for at Støre ga det samme løftet for ett år siden, endte 2023 med rekordhøy prisvekst, store økninger i bokostnader og økte matpriser. På toppen av dette kommer rekordhøye skatte- og avgiftsøkninger på folks jobber.

Naturligvis er ikke alt som går galt i økonomien regjeringens feil. Det har representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjentatt ved enhver mulig anledning. Men da er det rart at de samme partiene nå vil ha æren så raskt ting muligens går bedre.

Regjeringen har valgt å smøre mye tynt utover og gjøre opp budsjettene sine ved å kraftig øke pengebruken

Når Høyre har foreslått tiltak for å dempe prispresset på matvarer, har regjeringen lagt forslagene i skuffen. Når vi har foreslått større skatteletter og økt barnetrygd for vanlige familier, har regjeringen stemt imot. Og når regjeringen er blitt beskyldt for å bruke for mye penger, har de forsvart seg med at de kunne brukt enda mer. Det har altså ikke manglet på ting regjeringen kunne gjort. Det har manglet politisk vilje og evne til å prioritere.

I vårt alternative statsbudsjett har vi foreslått skatteletter, at flere skal få gratis kjernetid i barnehage og økt barnetrygd. For en familie med lav inntekt og to barn i barnehage, vil dette bety opp mot 17.000 kroner i året. Det er penger som virkelig kunne gjort hverdagen lettere for mange familier.

Regjeringen har valgt å smøre mye tynt utover og gjøre opp budsjettene sine ved å kraftig øke pengebruken. Det kan ha bidratt til økt temperatur i økonomien, økt inflasjon og høyere lånerente. Norge ligger an til å få både høyere rente og inflasjon enn flere av våre naboland fremover, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved flere anledninger har sagt at deres viktigste prosjekt i den økonomiske politikken er å holde renten nede.

Når alle andre blir tvunget til å prioritere hardere i egne månedsbudsjetter, klarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet det kunststykket det er å bruke mer penger, uten at folk opplever å være bedre økonomisk stilt.

Det er ingenting som er mer ønskelig enn at prisveksten skal avta, renten går ned og folk får bedre råd i 2024. Men om regjeringen ikke vil ta ansvar for mørke tider i økonomien, kan de ikke få æren for lysere tider.

Tina Bru

Finanspolitisk talsperson og 2. nestleder i Høyre