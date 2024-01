Fotballspiller deporteres etter Israel-markering

Tyrkia har bestemt seg for å deportere den israelsk fotballspilleren, Sagiv Jehezkel, som ble varetektsfengslet for en målfeiring som refererte til Hamas' angrep på Israel den 7. oktober, skriver Bloomberg.

Søndag ble spilleren anholdt etter å ha scoret for den tyrkiske Süper-lig-klubben Antalyaspor. Jehezkel feiret med å peke på det bandasjerte håndleddet sitt, der «100 dager» var skrevet ved siden av Davidstjernen og datoen for terrorangrepet av Hamas på Israel, 7. oktober, hvor 1.200 mennesker ble drept og over 240 tatt som gisler.

Spilleren ble løslatt mandag i påvente av rettssak, ifølge tyrkiske medier. Den israelske spilleren benektet anklagene om å «oppfordre til fiendskap og hat» og sa at han kun ønsket at krigen skulle ta slutt, rapporterte TV-kanalen CNNTurk, som siterer hans vitnesbyrd.

Kontrakten hans med Antalyaspor vil også bli kansellert, melder det statlige Anadolu Agency.



STRAFFES. Den israelske fotballspilleren ble løslatt mandag. Han får nå sin kontrakt terminert og deporteres til Israel etter målfeiringen. Foto: Reuters

En annen israelsk spiller, Eden Karzev, står og overfor en disiplinærundersøkelse av sin tyrkiske klubb Basaksehir på grunn av innlegg i sosiale medier relatert til krigen, rapporterte avisen Sabah mandag.

Diplomatiske disputter

Israels utenriksminister Israel Katz oppfordret det internasjonale samfunnet og idrettsorganisasjoner til å handle mot Tyrkias «politiske bruk av vold og trusler mot idrettsutøvere», ifølge en uttalelse.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har kritisert Israel for sin krigføring på Gaza-stripen og de påfølgende sivile dødstallene - mer enn 24.000 mennesker. De to landene har etter krigsutbruddet hatt flere diplomatiske disputter. Tyrkia har dog ikke kuttet båndene til den jødiske staten, og er ett av de få landene i regionen som anerkjenner Israel.

Erdogan, skal ifølge kilder, ha bedt landets tjenestemenn om å boikotte årets World Economic Forum i Davos, som følge av arrangørenes holdning til Israels krig mot Hamas, melder Bloomberg videre.