Startskuddet til det republikanske partiets første nominasjonsprosess til det kommende presidentvalget går av i delstaten Iowa mandag.

Ifølge den seneste meningsmålingen utført av NBC leder tidligere president Donald Trump med 48 prosent foran valget. Motkandidatene Nikki Haley ligger på rundt 20 prosent, og Ron DeSantis på 16 prosent.

Det meste ligger med det til rette for at Trump blir partiets kandidat i den lille delstaten.

Spenningen er dermed hvem som blir nummer to. Med en tredjeplass for Ron DeSantis, som lenge har ligget foran Nikki Haley på meningsmålingene, kan det være «takk og farvel» for en presidentvalgkamp for den tidligere guvernøren i Florida, skriver en rekke amerikanske medier.

Rekordkulde

Rekordkulden som herjer i Midtvesten, har samtidig gjort at både Trump og hans motkandidater frykter en lav oppslutning på valgdagen.

På et valgmøte i Indianola søndag oppfordret Trump folk til å kle seg varmt. Det kan hende at enslige fremmøtte treffer sin fremtidige ektefelle hvis de kommer mandag kveld, spøkte Trump, som fortsatte:

– Dere kan ikke holde dere hjemme. Selv om dere går ut og stemmer og så dør etterpå, så er det verdt det, sa Trump i en spøkefull tone til de fremmøtte.

Etter Iowa vil det republikanske primærvalget holdes i New Hampshire, Nevada og South Carolina før primærvalgene i resten av USA avholdes i løpet av våren. Den nominerte vil ikke bli bekreftet før partiets landsmøte i juli, men med seire innledningsvis vil Trump være vanskelig å stoppe, skriver MarketWatch.

Republikanerne åpner valglokaler i et to timer langt tidsrom mellom klokken 2 og 4 natt til tirsdag norsk tid i gymsaler på skoler, på barer og andre steder. Resultatene ventes å bli kunngjort i løpet av noen få timer.