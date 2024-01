Skattelettelse for arbeidsfolk

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er søt også. Etter et besøk på Nasjonalmuseet kan han fortelle at han er stolt over at Edvard Munch ble født på Løten, tettstedet som ikke er så langt fra Stange hvor Slagsvold Vedum har sin gård.

Finansministeren har mer på hjertet også. Etter fiaskoen med at det i fjor skulle være «vanlige folks tur,» er valgkampen for stortingsvalget i 2025 i gang, og Slagsvold Vedum lover nå (i VG) at det skal bli skattekutt «for arbeidsfolk.»

Vi vet ikke om Vedum tenker på hardtarbeidende journalister og redaktører, men han sier i hvert fall at «arbeidsfolk er de som står opp om morgenen for å gå på jobb. De som sørger for at Norge går rundt, enten det er i omsorgsyrker eller om en jobber i anlegg.»

Vi er nok med i denne gruppen arbeidsfolk. Norge går rundt med oss i pressen.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent, som ble innført i januar 2023, og videreført i år, er blitt noe mildere ved at innslagspunktet er hevet fra 750.000 kroner til 850.000 kroner, men det blir nok mange arbeidsfolk som må bidra her. En statsråd tjener jo 1,5 millioner kroner. Skattelettelse tror vi ikke på.

Kapitalistene må betale 37,84 prosent i utbytteskatt, og selv om det er titusener av arbeidsfolk blant dem, blir det ikke skattekutt der heller.

Formuesskatten som 650.000 skatteytere, altså arbeidsfolk, må betale, blir heller ikke satt ned i 2025-budsjettet. Det blir fortsatt en skattesats på 1 prosent for arbeidsfolk og 1,1 prosent for de rike.

Vendepunktet for privatøkonomien for folk er kommet, sier finansministeren, og da blir det ekstra spennende å se hvilke arbeidsfolk som skal få det lovede skattekuttet.

Kanskje marginalskatten skal ned fra 44 prosent (eller fra 50 prosent) for arbeidsfolk, men vi tviler.

Vi tror Trygve Slagsvold Vedum lover for mye - igjen. Hverken vanlige folk eller arbeidsfolk vil få skattelettelser som monner i år eller neste år.

Det hjelper ikke at Edvard Munch ble født på Løten, hvor han ble døpt to ganger, men Løten har vært flinke til å bevare Munchs minne. Slagsvold Vedum har grunn til å være litt stolt.