EU strammer til overfor hvitvasking

Natt til onsdag kom EU-parlamentet og Ministerrådet til enighet om det nye direktivet som skal bekjempe hvitvasking av penger.

– Vi taper millioner av skattekroner hvert år på hvitvasking, poengterer det danske parlamentsmedlemmet Kira Marie Peter-Hansen. Hun har forhandlet med Ministerrådet på vegne av partigruppen De Grønne.

De nye reglene skal blant annet gjøre det vanskeligere å omgå EUs økonomiske sanksjoner. Ifølge Peter-Hansen er det avgjørende for å sikre at sanksjonene mot russiske oligarker faktisk virker. I tillegg er reglene for kjøp av oppholdstillatelser i EU strammet inn.

I dag kan borgere fra tredjeland få oppholdstillatelse eller statsborgerskap i enkelte EU-land i bytte mot finansielle investeringer i såkalte CBI- og RBI-ordninger. Ifølge EU-parlamentets forskningstjeneste har mer enn 130.000 personer fått oppholdstillatelse i EU gjennom disse ordningene.

Hvitvaskingsdirektivet er en del av EU-kommisjonens hvitvaskpakke, der også en ny anti-hvitvaskingsmyndighet inngår. Den skal føre tilsyn på tvers av EUs grenser for å bekjempe grensekryssende økonomisk kriminalitet.

(NTB)