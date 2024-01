EU kritiserer Norges vedtak om gruvedrift på havbunnen

– Vi er dypt bekymret over vedtaket. Dette kan skade både økosystemet i havet og fiskeressursene i området, sa EUs landbrukskommissær Janusz Wojciechowski i en tale til EU-parlamentet onsdag.

9. januar i år vedtok et flertall på Stortinget å åpne opp for leting etter mineraler på havbunnen. Norge er dermed det første landet i verden som åpner for kommersiell gruvedrift til havs.

– Kommisjonens holdning til dette er svært klar: Vi mener gruvedrift på havbunnen bør forbys inntil miljøkonsekvensene er tilstrekkelig vurdert, sier Wojciechowski, som viser til at det er svært lite forskning på området.

– Dette vil vi mene inntil det er påvist at det ikke vil være noen skadelige effekter av slik gruvedrift, sier han.

(NTB)