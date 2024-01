– I dag er jeg her for å fortelle dere at den vestlige verden er i fare, sa Argentinas president Javier Milei under World Economic Forum i Davos. Argentinas nyvalgte president oppfordret onsdag næringsliv og politiske ledere i Davos til å avvise sosialisme og i stedet omfavne «fri kapitalisme» for å få slutt på verdens fattigdom.

Om selve faren mot den vestlige verden slik Milei omtaler det som, uttalte argentineren at:

– [...] den er i fare fordi de som er ment å måtte forsvare verdiene i Vesten er medløpere av en visjon om en verden som ubønnhørlig fører til sosialisme, og dermed til fattigdom.

Han sa at internasjonale organisasjoner hadde blitt påvirket av «kollektivisme», «radikal feminisme» og en «grusom . . . miljøagenda», skriver Financial Times.



KUTT: Argentinas nyvalgte president ble før valget kjent for å ha med seg en motorsag på valgmøtene for å symbolisere sitt løfte om store budsjettkutt. Foto: NTB

I dyp økonomisk krise

Milei, en selvskreven anarkokapitalist og tidligere TV-profil, ble valgt på en anti-etablissementsplattform i november - midt under den verste økonomiske krisen Argentina har opplevd på to tiår.

Kjøpekraften til det søramerikanske landet har det siste året blitt herjet av en inflasjonsrate på mer enn 211 prosent, det høyeste nivået på 32 år, samtidig som to av fem argentinere nå lever i fattigdom.

Milei har sagt at det ikke er noe alternativ til hans foreslåtte «sjokkterapi» for å avhjelpe situasjonen. Han har blant annet foreslått å dollarisere økonomien, avskaffe landets sentralbank og privatisere pensjonssystemet.

Mileis tur til Davos markerer hans første utenlandsturné siden han tiltrådte presidentembetet forrige måned. Presidenten reiste til alpebyen med et kommersielt fly, fremfor privatfly, som et ledd i å kutte i offentlige utgifter.

Da WEF-grunnlegger Klaus Schwab introduserte Milei til scenen i Davos åpnet han seansen ved å si at Mileis «mer radikale metoder» hadde «introdusert en ny ånd til Argentina.»

I kjent stil avsluttet Milei sin 23-minutter lange tale med sitt slagord:

– Lenge leve friheten, for helvete! - dette til applaus fra de fremmøtte i Davos.