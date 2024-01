Oslo-byråd frykter regjeringens plan for kommuneøkonomien

– Det er mange kommuner som kjenner et press, og noen har større utfordringer enn andre. Da må vi innrette systemet sånn at vi utjevner noe mer, fordi strekken i laget er blitt noe større, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) til NRKs politisk kvarter.

Han jobber med et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, som skal legges fram i løpet av våren. Det kan bety at mer av skatteinntektene flyttes fra kommuner som har høye skatteinntekter til dem som får inn lite.

Dette vil Oslo tape på, frykter byråd for finans Hallstein Bjercke (V). Han avviser at Oslo er en rik kommune og viser til at det er en opphopning av levekårsutfordringer i hovedstaden.

– Hver eneste gang inntektssystemet til norske kommuner er endret de siste 15 årene, har Oslo tapt på det. Det skjer alltid når Sp sitter i regjering, merkelig nok. Vi frykter nå at det samme skal skje, på tross av faglige råd om å gjøre det motsatte, sier han.

Byene betaler

I 2022 måtte Oslo kommune gi fra seg over 8 milliarder kroner i skatteinntekter, som ble overført til kommuner som ikke får inn like mye i skatt, går det fram av kommuneproposisjonen for 2024.

Oslo, Bærum, Asker, Stavanger og Bergen står samlet for 90 prosent av bidraget til skatteutjevningsordningen.

Også Stavanger kommune er bekymret for storbyenes inntekter. Hun frykter at storbytilskuddet blir redusert. Ordningen skal hjelpe byene med å særskilte utfordringer, som sosiale forhold rus og psykiatri. Et utvalg har foreslått å halvere tilskuddet.

– Det vil være svært alvorlig, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) i Stavanger til Kommunal Rapport.

Urettferdig?

Men kommuner som ikke klarer å hente inn like mye skatteinntekter, mener dagens system bidrar til å øke forskjellene.

– Ulikhetene i Kommune-Norge er i ferd med å bli vår tids store utfordring, så det må vi gjøre noe med, sier ordfører i Larvik Birgitta Gulla Løken (H) til NRK.

De økonomiske forskjellene mellom kommunene gir forskjeller i alt fra skoletilbud til eldreomsorg.

Over hundre kommuner har meldt seg på en konferanse Larvik og 30 andre kommuner har tatt initiativ til for å kjempe for å endre et inntektssystem som de mener er urettferdig.

Kommunalministeren vil delta på konferansen, som finner sted i Larvik på mandag.

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter, opplyser regjeringen. Resten av kommunenes budsjetter finansieres med rammetilskudd fra staten.

