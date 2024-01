Republikanerne er i gang med primærvalgene, og etter Donald Trumps lette seier i Iowa står New Hampshire for tur i neste uke. Utfallet her kan bli direkte avgjørende for Trump-rival Nikki Haley.

En av hennes største finansielle støttespillere, Home Depot-gründer Ken Langone, truer med å snøre igjen pengesekken om den tidligere FN-ambassadøren ikke gjør det bra i denne delstaten, skriver Financial Times.

Haley tar innpå

Langone er klar for å gi Haley «en pen sum penger», men kan vente til etter at tirsdagens resultater er klare.

– Hvis hun ikke får medvind i New Hampshire, kaster du ikke penger ned i et rottehull, sier han til avisen.

ANGRIPER TRUMP: Nikki Haley. Foto: NTB

De siste meningsmålingene viser ifølge FiveThirtyEight at Trump leder med rundt 44 prosent, men Haley har tatt innpå og ligger i overkant av 30 prosent etter at hun i de siste dagene har skjerpet angrepene mot Trump (og Joe Biden). Haley mener duoen er «aldrende, skandalerammede medlemmer av etablissementet» som må kastes ut av presidentpolitikken.

Langones uttalelser understreker ifølge Financial Times dilemmaet sponsorer av Haley og Florida-guvernør Ron DeSantis står overfor. De frykter nå at deres kandidater vil tape, ettersom Trump høster sterk støtte hos «grasrota» – til tross for at eks-presidenten har flere rettslige prosesser hengende over seg.

– Akkurat nå, hvis jeg måtte vedde, tror jeg de to kandidatene blir Biden og Trump. Min stemme vil trolig gå til Trump, fortsetter Langone.

DeSantis-svikt

I så fall vil han trosse sine betenkeligheter med den tidligere presidentens atferd.

– Etter min mening viste Trump fra valgdagen 2020 til 6. januar at hele fokuset hans var på seg selv og ikke hva som var bra for landet, sier milliardæren til avisen.

PÅ VIKENDE FRONT: Ron DeSantis ligger an til bare 5 prosent oppslutning i New Hampshire. Foto: NTB

– Bortsett fra det teatralske, dramaet og mangelen på verdighet gjorde Trump noen ganske gode ting. Mitt problem er at vi vil trenge en veldig kompetent leder, i tillegg til en president/statsmann, legger han til.

DeSantis snek seg foran Haley i Iowa, med 21 vs. 19 prosent oppslutning, men ifølge prognosene ligger han an til stusselige 5 prosent i New Hampshire. I South Carolina, hvor primærvalget finner sted sent i februar, ligger Trump høyt oppe på 50-tallet og langt foran Haley som vaker rundt 25 prosent i delstaten der hun har vært guvernør. DeSantis er på vikende front også her, og ligger an til å få drøyt 10 prosents oppslutning.