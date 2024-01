3. Forskrift om innsyn i forvalterregistrerte aksjer:



Noen utenlandske aksjeeiere fremkommer ikke i selskapets aksjeeierregister. Det er de som bruker en forvalter.

– Jeg vil sørge for at innsynsretten i forvalterregistrerte aksjer kan tre i kraft, slik at det er mulig å finne ut hvem som er eieren, sier han.

4. Nedsetter en arbeidsgruppe:



Nærings- og fiskeridepartementet jobber også med et høringsnotat om mulige løsninger for større åpenhet om aksjeeiere.

– Arbeidet med en mulig løsning for å skape større åpenhet er komplekst, og jeg er opptatt av å få innspill og anbefalinger fra flere aktører. Jeg har satt ned en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger om hvilke utfordringer vi må ta hensyn til, hvilke muligheter som finnes, og hvordan rammene bør være. Slik kan vi legge til rette for større åpenhet, men uten at det går på bekostning av andre, viktige hensyn.

5. Register over reelle rettighetshavere:



Næringsministeren viste også til at finansministeren jobber med et register over reelle rettighetshavere. Registeret skal gi informasjon om de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning.

Kan spare 115 millioner

Regnskap Norge foreslo for flere år siden et felles eierskapsregister for hendelsesbasert innrapportering.

– Ett felles register forenkler, gir løpende oversikt blant annet over hvem som eier aksjer og eiendommer og sparer næringslivet for 115 millioner kroner i administrative byrder. Dessverre har ikke forslaget fått gjennomslag hos myndighetene. sier Rune Aale-Hansen, adm. direktør i Regnskap Norge.