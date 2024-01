Sandra Borch (Sp) går av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Det forteller hun på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag kveld.

– Jeg gjorde en stor feil, og det er jeg veldig lei meg for, sier Borch.

Kort tid før innkallingen skrev E24 at Borch hadde plagiert andre studenters tekst i masteroppgaven sin fra 2014. Også Dagens Næringsliv meldte dette.

E24 fant flere passasjer i Borchs oppgave som er identiske med andre masteroppgaver. I Borchs oppgave er ikke de tidligere oppgavene oppgitt som kilder, hverken i tekst, fotnoter eller i referanselisten.

– Som statsråd for forskning og høyere utdanning har det vært viktig for meg å sikre at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at denne feilen ikke er forenelig med å være ansvarlig for dette regelverket, sier Borch videre.

– Jeg har ikke full oversikt over hvor mye tekstlikhet som er i saken. Det kan være flere eksempler enn det E24 har lagt fram. Feilen den er min og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for.

Forbudt

Borch skrev masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2014. Tittelen var «Sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett: Ivaretakelse av HMS-forpliktelser i rettighetshavergruppen på norsk sokkel».

Å kopiere andres akademiske arbeid kan være plagiat. Å plagiere andres arbeid uten å oppgi kilde regnes som fusk. Det er forbudt i akademia og kan føre til annullering av oppgaven og utestenging fra høyere utdanning for en periode, skriver NTB.

– Det er så alvorlig som det kan bli, at man har en høyere kunnskapsminister som tas for plagiat, sier advokat Magnus Stray Vyrje om saken til VG.

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, ved UiT sier til E24 at Sandra Borchs masteroppgave ble undersøkt av et plagiatsystem, men at den ikke ble registrert som fusk.